اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلانتا- اليوفي يضرب موعد مع اتلانتا في كأس ايطاليا- juventus

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يرحل فريق يوفنتوس لملاقاة أتلانتا في كأس إيطاليا لكرة القدم مساء الأربعاء بعدما حقق فوزا دراميا على لاتسيو مساء الأحد برسم مباريات الكالتشيو.

يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلانتا- اليوفي يضرب موعد مع اتلانتا في كأس ايطاليا- juventus

و يحول اليوفي انظاره لكوبا إيطاليا علما بأن البيانكونيري حقق لقب الكوبا 13 مرة بما في ذلك 4 مرات في آخر 4 سنوات و يعد من ابرز المرشحين للوقوف على منصة التتويج من جديد في مايو المقبل.

يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلانتا- اليوفي يضرب موعد مع اتلانتا في كأس ايطاليا- juventus

موعد مباراة يوفنتوس واتلانتا والقنوات الناقلة:-

البطولة : كأس إيطاليا (ربع نهائي).

القنوات الناقلة : غير منقولة على أي قناة عربية .

الملعب : ملعب أتليتي أزوري دي ايتاليا .

المعلق : غير مدرج .

موعد المباراة :

10:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:45 مساءاً بتوقيت مصر .

9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:45 مساءاً بتوقيت العراق .

9:45 مساءاً بتوقيت السودان .

10:45 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:45 مساءاً بتوقيت تونس .

8:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:45 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:45 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:45 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:45 مساءاً بتوقيت قطر.

7:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

و توقعت شبكة 90MIN التشكيلة التي قد يدخل بها المدرب الإيطالي ماسيمليانو اليجري هذه المباراة , و جاءت كما يلي :

في حراسة المرمى : ماتيا بيرين.

في خط الدفاع : جواو كانسيلو – دانييلي روجاني – جورجيو كيليني و اليكس ساندرو.

في خط الوسط : ايمري تشان – رودريجو بينتانكور – بليز ماتويدي.

في خط الهجوم : فيديريكو بيرنارديسي – باولو ديبالا وكريستيانو رونالدو.

اعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسميا عن رحيل مدافعه المغربي مهدي بنعطية للدوري القطري في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

و دفع الفريق القطري مبلغا وصل الى 10 مليون يورو شاملة الحوافز و المتغيرات ” 8 مليون يورو قيمة أساسية للصفقة ” من اجل ضم لاعب بايرن ميونيخ الألماني السابق.

و كان بنعطية قد انضم للسيدة العجوز في صيف 2016 ليلعب بقميص الفريق 59 مباراة في كل المنافسات و يتوج بخمسة ألقاب رفقة زعيم إيطاليا.

و وجه النادي الإيطالي الشكر للاعبه المغربي في البيان الرسمي متمنيا له التوفيق في محطته المقبلة.