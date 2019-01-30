اونلاين | محمد صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم |يلا شوت | LiveHD7 | beIN SPORTS | mo salah

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يخوض نادي ليفربول اليوم مساء اليوم الأربعاء 30 يناير 2019، بقيادة النجم المصري "محمد صلاح" مباراة جديدة أمام فريق ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، على أرضية ملعب انفيلد في العاشرة مساء اليوم ، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك في لقاء مثير بالبريمير ليج، كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر.

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الريدز متصدر الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه السيتي، يدخل مباراة اليوم وهو عازما على تحقيق الانتصار لتوسيع الفارق مع السيتزن الذي سقط في فخ الهزيمة بالأمس أمام نيوكاسل بهدفين لهدف.

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وخاض ليفربول 23 مباراة حتى الآن بالبريمير ليج فاز في 19 مباراة وتعادل في 3 لقاءات وخسر في مباراة وحيدة، ونجح ليفربول في تسجيل 54 هدفا بينما تلقت شباكع 13 هدفا فقط ، على الجانب الأخر يحتل ليستر سيتي المركز التاسع برصيد 31 نقطة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 4 وخسر في 10 ونجح لاعبوه في تسجيل 29 هدف وتلقت شباكه 29 هدف يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي.

LiveHD7 | الدوري الإنجليزي.. يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم 30 يناير | كورة لايف | الاسطورة |Mo Salah

وسيكون محمد صلاح على رأس تشكيل فريقه في مبااراة اليوم، ويقدم الفرعون المصري مستوى مميز مع فريقه، حيث يحتل صدارة هدافي البريمير ليج برصيد 16 هدفا، وفاز صلاح مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا بعد صراع مع زميله بالريدز السنغالي ساديو ماني، كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر.

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ومن المنتظر أن تنطلق مباراة ليفربول وليستر سيتي في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات beIN SPORTS HD.