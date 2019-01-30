اونلاين | بث حي .. مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار | كول كورة

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يصطدم نادي برشلونة، بنظيره إشبيلية، مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة مهمة هذا الموسم بمسابقة كأس ملك إسبانيا، على ملعب “الكامب نو”, ويواجه نادي برشلونة خطر الخروج من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وإشبيلية، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية.

وخسر برشلونة في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، ودفع البارسا ثمن قرار المدرب إرنستو فالفيردي، الذي فضّل إراحة عدد من لاعبيه خلال المباراة، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويتعيَّن على برشلونة الفوز بثلاثة أهداف نظيفة، كي يصنع “الريمونتادا”، أمام فريق عنيد يحتل المركز الرابع في الدوري الإسباني، الليغا.

وبعث الأرجنتيني ليونيل ميسي برسالة إلى جماهير برشلونة قبل موقعة إشبيلية، قال فيها، إن البارسا سيكون بحاجة ماسّة لأنصاره كي يستطيع عبور تلك العقبة الصعبة.

وقال ميسي في تصريحات لصحيفة “موندو ديبورتيفو” اليوم الثلاثاء: “سيكون من الصعب للغاية تعويض فارق الهدفين أمام فريق مثل إشبيلية، برشلونة سيكون في حاجة لجماهيره”.

موعد مباراة برشلونة واشبيلية والقنوات الناقلة لها:-

البطولة : كأس ملك إسبانيا (ربع نهائي (مباراة اياب)).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

الملعب : كامب نو .

المعلق : حفيظ دراجي .

نتيجة مباراة الذهاب : اشبيلية (2-0) برشلونة.

موعد المباراة :

11:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:30 مساءاً بتوقيت مصر .

10:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:30 مساءاً بتوقيت العراق .

10:30 مساءاً بتوقيت السودان .

11:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:30 مساءاً بتوقيت تونس .

9:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

9:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:30 مساءاً بتوقيت قطر.

8:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق إشبيلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مثالياً للغاية بالنسبة إلى فريق إشبيلية قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق إشبيلية، وخاصة في ظل الصحوة التي عاشها الفريق الأندلسي على كافة المستويات في الآونة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني بابلو ماشين المدير الفني لفريق إشبيلية بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: خوان سوريانو.

خط الدفاع: سيرجي غوميز / سيمون كايير / جابرييل ميركادو.

خط الوسط: خيسوس نافاس / إيفر بانيغا / فرانكو فاسكيز / بابلو سارابيا / سيرجيو إسكوديرو.

خط الهجوم: بروميس / وسام بن يدر.