رياضة | رئيس برشلونة يرد على ريال مدريد بشأن الـVAR

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يرد على ريال مدريد بشأن الـVAR والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، عن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد فار، في مسابقة الدوري الإسباني الليجا.
وقال بارتوميو لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية : نحن راضون للغاية عن هذه التكنولوجيا. هدف هذه التقنية هو تقليل الأخطاء قدر المستطاع.
وتابع بارتوميو: دائما كنا نقول إن التحكيم أمر صعب للغاية. كرة القدم حاليا تتسم بالسرعة ولذلك سيكون لكل الإجراءات التي تتخذ دورا مساعدا للحكم حتى يكون أكثر عدلا.
وأضاف رئيس البارسا: من المستحيل أن تعمل هذه التقنية بشكل مثالي ولكن هناك عمل يتم تنفيذه. مع مرور السنوات ستتحسن وسنشعر جميعا حينئذ برضا أكبر، يجب أن تصب هذه المساعدة في صالح الحكام.
واختتم بارتوميو تصريحاته مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن نادي ريال مدريد، الغريم التاريخي لبرشلونة، هو من يقف وراء حملة تشويه تقنية الفار.
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