رياضة | ساري يقدم "هازارد" هدية على طبق من ذهب لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساري يقدم "هازارد" هدية على طبق من ذهب لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي الإنكليزي الضوء الأخضر لإيدين هازارد نجم الفريق من أجل الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وقال ساري في تصريحات نقلتها ESPN: إذا أراد إيدين الرحيل فإنني أعتقد أنه يجب عليه أن يرحل في الوقت الراهن.

وأضاف: أنا بالطبع آمل العكس لكني لن أقف ضد رغبته، أتمنى أن يستمر معنا هو لاعب كبير ولديه القدرة على أن يكون أفضل لاعب في أوروبا في الوقت الحالي.

وكان هازارد قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في الأشهر الأخيرة قبل أن يكشف الدولي البلجيكي عن حلمه بالانتقال للفريق الملكي.