رياضة | نافاس يعود لحسابات سولاري في الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نافاس يعود لحسابات سولاري في الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل فريق ريال مدريد الإسباني الاستعداد والتحضير لمواجهة فريق جيرونا يوم غد الخميس في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

ذكر موقع البرنابيو، أن تدريبات ريال مدريد أظهرت بعضاَ من ملامح تشكيلة الفريق المتوقعة لمواجهة جيرونا يوم غد الخميس في الكأس.

واضاف الموقع، أن كيلور نافاس حارس مرمي الفريق شارك لليوم الثاني على التوالي في التدريبات الجماعية وهو ما يشير لمشاركته أساسيا على حساب البلجيكي كورتوا.

ويفكر سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد لإراحة العناصر الأساسية مع الاعتماد على اللاعبين البدلاء لعدم تعرضهم للإرهاق البدني.