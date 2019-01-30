رياضة | أهلي 99 يواجه المصري البورسعيدي غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي 99 يواجه المصري البورسعيدي غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ غداً الخميس مع فريق المصري البورسعيدي في المباراة التي تجمع بينهما بالسويس، ضمن الجولة التاسعة عشرة لبطولة الجمهورية.

يدخل الأهلي المباراة ساعياً بقوة نحو تحقيق الفوز واستعادة صدارة المسابقة التى يحتل بها المركز الثانى بفارق نقطة واحدة.

ويمتلك فريق ٩٩ بالأهلي ٣٧ نقطة في رصيده، من الفوز في ١١ مباراة والتعادل في ٤، والهزيمة في ٣ مباريات، مسجلاً ٣٥ هدفاً، بينما استقبلت شباكه 20 هدفاً.

ويضم الجهاز الفني الأهلي مدحت طه إسماعيل مديرا فنيا، ويعاونه كل من إسحق أول، مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر، مدربًا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، صابر سينادة، الإداري، وأسامة مصطفى طبيب الفريق، وأحمد عبد الخالق أخصائي العلاج الطبيعي.