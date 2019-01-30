رياضة | اليوم.. مهاجم برازيلي يوقع مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مهاجم برازيلي يوقع مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي برشلونة الإسباني من حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع مهاجم برازيلي مميز.

وسيوقع جابرييل نوفوس، صاحب الـ 19 عاماً على عقد انضمامه إلى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

المهاجم، الذي كان مطلوبا أيضا من قبل اشبيلية، سيوقع لبقية الموسم وآخر مع برشلونة، وسيلعب ضمن فريق الشباب بالبلوجرانا.

ومن المقرر أن يصل غابرييل نوفوس، اليوم الأربعاء لإجراء فحوص طبية والتوقيع مع برشلونة، بشكل رسمي.

وسيعتمد برشلونة على المهاجم البرازيلي، خلال الفترة المقبلة ضمن الفريق الأول للبرسا، ولكن بعد تأقلمه مع فريق الشباب بالنادي الكتالوني.