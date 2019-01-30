رياضة | صديق رونالدو.. خطة ريال مدريد للانتقام من يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صديق رونالدو.. خطة ريال مدريد للانتقام من يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية، إلي تفكير نادي ريال مدريد للانتقام من يوفنتوس الإيطالي بخطف صفقة من داخل السيدة العجوز في الصيف المقبل.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد يخطط للانتقام من يوفنتوس بعدما حصل على خدمات كريستيانو رونالدو في الصيف الماضي.

واضاف الموقع، أن بيريز يستهدف التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو الظهير الأيمن لليوفي وهو ليس اللاعب الأول الذي أبدي الريال اهتمامه بالتعاقد معه.

وأكد الموقع، على أن بيريز يجهز مبلغاً ضخماً بقيمة 60 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب والذي على دراية كاملة بالدوري الإسباني عقب فترة لعب سابقة مع فالنسيا.

الجدير بالذكر أن كانسيلو يعد واحد من اللاعبين المقربين من كريستانو رونالدو سواء مع المنتخب البرتغالي أو داخل يوفنتوس.