رياضة | ماتشات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماتشات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة نشر جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والموافق 30 يناير 2019 والذي يشهد عددا من المواجهات النارية على مستوي كافة البطولات وفيما يلي نرصد لكم عبر تقرير "الخليج 365 الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها: كأس إسبانيا: - برشلونة × إشبيلية: اليوم في تمام الساعة 10:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلق حفيظ دراجي كأس إيطاليا: - فيورنتينا × روما: اليوم في تمام الساعة 5:17 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة "BT Sport 3 HD" - أتلانتا × يوفنتوس: اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة "BT Sport 3 HD" الدوري الانجليزي: - بورنموث × تشيلسي: اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت المعلق محمد الكواليني - ليفربول × ليستر سيتي: اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق علي محمد علي - توتنهام × واتفورد: اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 5 HD بتعليق خالد الغول الدوري المصري: - المصري البورسعيدي × بتروجيت: اليوم في تمام الساعة 4:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة النيل للرياضة وأون سبورت - إنبي × المقاولون العرب: اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة النيل للرياضة وأيضا أون سبورت.

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