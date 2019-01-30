رياضة | مواعيد مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الأربعاء العديد من المباريات النارية على مستوي البطولات العالمية، ويقدم موقع الخليج 365 الرياضي جدول مواعيد مباريات اليوم الموافق 30 يناير 2019 .

وفيما يلي نرصد لكم عبر تقرير "الخليج 365 الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها:

كأس إسبانيا:

- برشلونة × إشبيلية:

اليوم في تمام الساعة 10:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلق حفيظ دراجي

كأس إيطاليا:

- فيورنتينا × روما:

اليوم في تمام الساعة 5:17 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة "BT Sport 3 HD"

- أتلانتا × يوفنتوس:

اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة "BT Sport 3 HD"

الدوري الانجليزي:

- بورنموث × تشيلسي:

اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت المعلق محمد الكواليني

- ليفربول × ليستر سيتي:

اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق علي محمد علي

- توتنهام × واتفورد:

اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 5 HD بتعليق خالد الغول

الدوري المصري:

- المصري البورسعيدي × بتروجيت:

اليوم في تمام الساعة 4:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة النيل للرياضة وأون سبورت

- إنبي × المقاولون العرب:

اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة النيل للرياضة وأيضا أون سبورت.