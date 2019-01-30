رياضة | محمد صلاح على رأس تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ليستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح على رأس تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على التشكيل الذي سيخوض مباراة ليستر سيتي اليوم ضمن منافسات الدوري.

وذكرت صحيفة الديلي إكسبريس الإنكليزية أن الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الفريق سيكون جاهزا للمشاركة في المباراة بعد تعافيه من الإصابة في أوتار الركبة.

كما أنه من المتوقع أن يكون فابينيو جاهزا للمشاركة أيضا وقد يلعب في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب أليكس أرنولد المصاب كما يغيب جيمس ميلنر لاعب وسط الفريق بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة كريستال بالاس.

ومن المتوقع أن يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ماتيب - فان دايك - فابينيو - روبرتسون

خط الوسط: هندرسن - فينالدوم - شاكيري

خط الهجوم: ماني - صلاح - فيرمينو