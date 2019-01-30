رياضة | رمضان صبحي في "جيم" الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي في "جيم" الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة علاج طبيعي في الجيم في إطار برنامج العلاج الطبيعي بعد أن تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام وادي دجلة ببطولة الدوري المصري

واكتفى رمضان صبحي بجلسة علاج في الجيم، في إطار تجهيزه للمباريات القادمة بعد أن غادر مباراة وادي دجلة في الشوط الثاني بسبب الإجهاد.

فتح منافذ بيع تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا

قررت إدارة النادي الأهلي فتح منفذ بيع في استاد الإسكندرية بداية من العاشرة صباح اليوم تيسيرًا على الجماهير الراغبة في الحصول على تذاكر مباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني المقرر لها مساء السبت المقبل، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على أن تستمر عملية بيع التذاكر بداية من اليوم حتى يوم السبت.

ويفتح الأهلي منافذ بيع التذاكر للأعضاء بمقر النادى بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد بداية من اليوم وحتى موعد المباراة .

وسوف يتم تسليم التذاكر لجماهير الأهلي عبر منافذ فوري للحاجزين عن طريق نظام الحجز الالكتروني بداية من اليوم حتى موعد المباراة.

مارتن لاسارتي ينصح مدافع الأهلي ويطمئن على رمضان صبحي

حرص الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة خاصة مع سعد الدين سمير مدافع الفريق عقب نهاية المران والذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ومنح مدرب الأهلي سعد سمير بعض النصائح خلال هذه الجلسة والتعليمات الخاصة في ظل الاعتماد عليه بعد تأكد غياب ياسر إبراهيم، في المباراة المقبلة أمام سيبما التنزاني للإصابة.

واطمأن لاسارتي على رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر عقب مران اليوم الأربعاء والذي أقيم على استاد مختار التتش بالجزيرة.

وعقد لاسارتي جلسة خاصة مع رمضان صبحي اطمأن خلالها على إصابته التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة.

وتأكد غياب رمضان عن مباراة الأهلي المقبلة أمام سيبما التنزاني لإصابته بإجهاد في العضلة الأمامية.

كل تدريب صدمة جديدة.. الأهلي يحدد مدة غياب رمضان صبحي

يغيب رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن فريقه لمدة من أسبوع إلى ١٠ أيام بسبب الإصابة.

ويعاني رمضان صبحي من الإصابة بإجهاد في العضلة الأمامية، تعرض لها في مباراة الأهلي الأخيرة أمام وادي دجلة أول أمس، حيث خرج في الدقيقة ٧٠، متأثرا بالإصابة وحل زمليه صلاح محسن بديلا له.

ويؤدي رمضان صبحي برنامجًا تأهيليًا تحت إشراف خالد محمود طبيب الأهلي، حيث غاب عن المران الجماعي اليوم الأربعاء، والمقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وتأكد غياب رمضان عن مباراة الأهلي المقبلة أمام سيمبا التنزاني يوم السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز يشتعل على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 45 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 33 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة

6- المقاولون العرب 27 نقطة

7- طلائع الجيش 24 نقطة

8- سموحة 24 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

10- الإسماعيلي 23 نقطة

11- المصري البورسعيدي 22 نقطة

12- الجونة 21 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- النجوم 20 نقطة

15- إنبي 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة

جدول مباريات الأهلي في شهر فبراير (8 لقاءات حاسمة)

يخوض النادي الأهلي 8 مباريات مهمة في خلال شهر فبراير المقبل بعد فوزه الأخير على وادي دجلة بنتيجة 2-1 في الدوري المصري.

ويبدأ جدول مباريات الأهلي في شهر فبراير بمواجهة سيمبا التنزاني يوم 2 ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ويختتمه بلقاء بيراميدز يوم 28 في الدوري المصري.

الأهلي وسيمبا يوم 2 فبراير

إنبي والأهلي يوم 5 فبراير

الأهلي وحرس الحدود يوم 8

سيمبا والأهلي يوم 12

الإنتاج الحربي والأهلي يوم 16

الأهلي والداخلية يوم 20

الجونة والأهلي يوم 24

الأهلي وبيراميدز يوم 28

عاجل.. الأهلي يرفع أسعار العضوية رسميا

عقدت لجنة العضوية بالنادي الأهلي برئاسة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة، وعضوية طارق قنديل عضو المجلس اجتماعًا في حضور خالد الدرندلي، أمين الصندوق وعماد حلمي المدير المالي مع عدد من مندوبي بعض البنوك؛ للتنسيق والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن المساهمة في تقسيط العضوية للراغبين في الحصول عليها.

وتبلغ قيمة العضوية العاملة للنادي الأهلي حاليًا 350 ألف جنيه ترتفع إلى 500 ألف جنيه مع أول فبراير المقبل، وكذلك الأمر بالنسبة لعضوية فرع الشيخ زايد التي تبلغ حاليا 125 ألف جنيه وترتفع إلى 175 ألفا في أول فبراير المقبل، فيما تبلغ عضوية فرع التجمع الخامس 200 ألف جنيه.

وأكد إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس اللجنة على أن مجلس الإدارة سيبدأ تنفيذ قرار زيادة قيمة العضوية أول فبراير المقبل من 350 ألف جنيه إلى 500 ألفًا.

وأضاف أن البعض طالب بتأجيل فكرة زيادة قيمة العضوية لعدة أشهر، لكن هذا أمر صعب للغاية، ولن يحدث؛ لأن الجمعية العمومية العادية الأخيرة أقرّت زيادة العضوية ابتداءً من أول فبراير المقبل، لذا لا يمكن التراجع عن هذا القرار أو تأجيله.

وأوضح أن الإقبال على الاشتراك في عضوية النادي خلال الفترة الماضية شهد تقدمًا كبيرا، مؤكدا، أن اسم الأهلي بجانب الخدمات الجيدة التي يتم تقديمها للأعضاء جعل الإقبال غير مسبوق في الفترة الأخيرة للحصول على العضوية.

يذكر أن مجلس إدارة الأهلي يحرص على توفير كل سُبل المعاونة أمام المُغتربين الراغبين في الحصول على العضوية، حيث يتعين على المقيمين خارج مصر إرسال توكيل رسمي لأحد الأشخاص نيابة عنه، مع تقديم جميع الأوراق المطلوبة حتى يحصل على العضوية قبل زيادتها اعتبارا من أول فبراير المقبل.

وتعقد لجنة العضوية اجتماعات بشكل مستمر حتى يوم 31 من يناير قبل ارتفاع قيمة العضوية، خاصة بعد ما أبدت عدد من البنوك المُتخصصة استعدادها لتقسيط قيمة عضوية النادي الأهلي للأشخاص الذين يرغبون في الحصول عليها بالتقسيط