رياضة | تشكيلة تشيلسي المتوقعة لمواجهة بورنموث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيلة تشيلسي المتوقعة لمواجهة بورنموث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يحل فريق تشيلسي الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً مساء اليوم على فريق بورنموث خارج الديار ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري.
ومن المتوقع أن يبدأ تشيلسي بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: كيبا.
خط الدفاع: أزبيلكويتا ، دافيد لويز ، روديجر ، ألونسو.
خط الوسط: جورجينيو ، كانتي ، باركلي.
خط الهجوم: بيدرو ، هيجواين، هازارد.
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