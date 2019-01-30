رياضة | تشكيلة تشيلسي المتوقعة لمواجهة بورنموث

يحل فريق تشيلسي الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً مساء اليوم على فريق بورنموث خارج الديار ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري.

ومن المتوقع أن يبدأ تشيلسي بتشكيل مكون من: