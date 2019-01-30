رياضة | اختبار طبي لمصطفي فتحي في الزمالك

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يخضع اليوم الأربعاء مصطفى فتحي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لاختبار طبي على هامش التدريبات الجماعية للابيض المقرر إقامتها على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويحسم الاختبار الطبي موقف اللاعب من السفر مع بعثة الفريق إلى كينيا وذلك بعد أن اشتكى من بعض الآلام في الركبة خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن اللاعب غاب عن المباريات الأخيرة للزمالك في البطولة الأفريقية والمحلية، حيث حرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق عدم المجازفة بتواجدةفتحي داخل المستطيل الأخضر خوفاً من تفاقم الإصابة.