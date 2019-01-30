فالنسيا يخطف بطاقة نصف نهائي كأس إسبانيا بثلاثية رودريغو

اسماء السيد - خطف فالنسيا بطاقة التأهل الى نصف نهائي مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم من يدي ضيفه خيتافي بالفوز عليه 3-1 الثلاثاء، معوضا خسارته ذهابا خارج ملعب بهدف وحيد.

وبدا خيتافي في طريقه لاقصاء فالنسيا، لأن خورخي مولينا الذي سجل هدف مباراة الذهاب، وضعه في المقدمة بعد دقيقة فقط على البداية، ثم حافظ على تقدمه حتى الدقيقة 61 حين سجل رودريغو مورينو هدفه الأول.

ثم تعرض خيتافي لضربة بإكماله ربع الساعة الأخير بعشرة لاعبين بعد طرد التوغولي دجيني داكونام، لكنه تمكن رغم ذلك من إبقاء النتيجة على التعادل حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع حين سجل رودريغو هدفه الثاني.

ورغم ذلك، كانت بطاقة نصف النهائي في يد خيتافي بسبب أفضلية الهدف الذي سجله خارج ملعبه، إلا أن رودريغو خطفها منه بتسجيله هدفه الثالث وهدف تأهل فريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، موجها ضربة موجعة جدا للضيوف.

وتستكمل مباريات اياب ربع النهائي الأربعاء حيث يلتقي ريال بيتيس مع إسبانيول (1-1 ذهابا)، وبرشلونة حامل اللقب مع إشبيلية (0-2 ذهابا)، على أن يختتم الخميس بلقاء جيرونا وريال مدريد (2-4 ذهابا).

ملخص المباراة: