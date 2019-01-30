شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات الأهلى أمام دجلة "رايح جاى" للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "جاى فى إيه واتصابت فى ايه" ربما بات هذا الشعار المناسب للاعبى النادى الأهلى، الذين بدأت تطاردهم الإصابات بشكل مخيف فى الموسم الحالى، فلا يكاد يعود لاعب بعد إتمام عملية التأهيل من الإصابة حتى يسلم سريره بمستشفى الأهلى إلى زميل جديد.

مباراة الأهلى ووادى دجلة التى أقيمت أول أمس بمنافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى العام شهدت واقعة طريفة يمكن وصفها بعبارة "الكوميديا السوداء فى القلعة الحمراء"، بعد أن اضطر الجهاز الفنى للفريق إلى استبدال لاعبين بعد تعرضهما للإصابة بآخرين عائدين من المستشفى فى الظهور الأول بعد الخضوع للعلاج والتأهيل.

30 دقيقة فقط من عمر مباراة الأهلى ودجلة كانت كافية للكشف عن أول الضحايا، بعد سقوط ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر على أرض الملعب طالبا التغيير، إثر إصابته بشد فى العضلة الضامة، ليتم استبدال اللاعب بسعد سمير الذى ظهر لأول مرة بعد تعافيه من إصابة التمزق فى العضلة الخلفية، والتى أبعدته عن المشاركة لفترة زمنية بلغت 50 يوما.

ويغيب ياسر إبراهيم عن الأهلى لفترة لم تتحدد بعد، وكان مدافع الفريق الأحمر الوافد من صفوف سموحة خلال الميركاتو الشتوى الجارى قد شارك فى 120 دقيقة فقط مع الأهلى خلال مباراة مصر المقاصة، التى انتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة، ومباراة وادى دجلة.

ولم تكد جماهير النادى الأهلى تقيم الأفراح بعودة صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر، الذى كان قد تعرض لإصابة التمزق فى العضلة الضامة خلال مباراة الأهلى وبيراميدز بالدورى العام، حتى صُدمت بتعرض رمضان صبحى أبرز صفقات يناير وأحد أهم عوامل انتصارات الأحمر فى الفترة الأخيرة، الذى سقط على الأرض طالبا التغيير بعد شعوره بآلام فى العضلة الأمامية، خوفا من تفاقم الإصابة.