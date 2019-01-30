شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة حكماً لمباراة المصرى وبتروجت.. والعدوى لإنبى والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباراتى اليوم الأربعاء، فى دورى القسم الأول، على النحو التالى:
المصري وبتروجت (الأسبوع الـ20): سعيد حمزة ويعاونه محمد محمود لطفى ومحمود رضا، وعمرو عبد العاطى حكماً رابعاً، وكل من وليد عبد الرازق ونادر قمر الدولة حكماً خامساً.
إنبى والمقاولون (الأسبوع الـ21): أحمد العدوى ويعاونه أحمد التلاوى وأحمد صلاح، وحسام الجرايحى حكماً رابعاً، وكل من محمد صابر ومحمد التابعى الغازى حكماً خامساً.
كانت هذه تفاصيل خبر حمزة حكماً لمباراة المصرى وبتروجت.. والعدوى لإنبى والمقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.