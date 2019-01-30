شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة حكماً لمباراة المصرى وبتروجت.. والعدوى لإنبى والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباراتى اليوم الأربعاء، فى دورى القسم الأول، على النحو التالى:

المصري وبتروجت (الأسبوع الـ20): سعيد حمزة ويعاونه محمد محمود لطفى ومحمود رضا، وعمرو عبد العاطى حكماً رابعاً، وكل من وليد عبد الرازق ونادر قمر الدولة حكماً خامساً.

إنبى والمقاولون (الأسبوع الـ21): أحمد العدوى ويعاونه أحمد التلاوى وأحمد صلاح، وحسام الجرايحى حكماً رابعاً، وكل من محمد صابر ومحمد التابعى الغازى حكماً خامساً.