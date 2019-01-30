مواعيد مباريات اليوم 30 / 1 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 30 /1/ 2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة المصرى البورسعيدى وبتروجت على استاد الجيش بالسويس ومباراة إنبى والمقاولون العرب على ستاد بتروسبورت

موعد مباراة المصرى البورسعيدى وبتروجت

تقام مباراة المصرى البورسعيدى وبتروجت على استاد الجيش بالسويس فى تمام الرابعة عصر اليوم الأربعاء فى ختام مواجهات الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين يطمع خلالها الفريق البورسعيدى لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الماضية بينما يسعى الفريق البترولى لتصحيح الأوضاع بعد السقوط أمام الإسماعيلى بهدف دون رد .

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 10 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان فيما يقبع بتروجت فى المركز الأخير برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 2 وتعادل فى 9 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 25 هدفا وما زال لديه مباراة مؤجلة.

وطالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى لاعبيه بالتقدم فى سباق مراكز الجدول للتخلص من المراكز المتأخرة فيما يتمسك مؤمن سليمان المدير الفنى لبتروجت بالأمل الأخير للنجاة من صراع الهبوط بحثَا عن الفوز الثالث فى المسابقة .

موعد مباراة إنبى والمقاولون العرب

تقام مباراة إنبى والمقاولون العرب على ستاد بتروسبورت فى تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء فى إفتتاحية الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين لاسيما بعد أن تعادل الفريق البترولى سلبيًا مع سموحة فى الجولة الأخيرة فيما خسر ذئاب الجبل من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد .

ويحتل إنبى المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 8 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا وما زال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 3 وخسر 9 وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا.

ويسعى على ماهر المدير الفنى لإنبى لخطف النقاط الثلاث لاستغلال حالة التراجع التى يمر بها ذئاب الجبل فى الفترة الأخيرة بينما طالب عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون لاعبيه بالتركيز من أجل عودة الانتصارات مرة أخرى بحثًا عن المربع الذهبى.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباريات الدورى المصرى الممتاز.