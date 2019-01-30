تعرف على تفاصيل صفقة حرس الحدود مع مهاجم المنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو نادى حرس الحدود الاتفاقات مع نادى المنيا، من أجل ضم إبراهيم جلال هداف المنيا، لدعم صفوفهم خلال فترة الانتقالات الشتوية. وقد وقع اللاعب إبراهيم جلال أمس، على عقود الانضمام لنادى حرس الحدود لمدة ثلاثة مواسم ونصف مقابل حصول المنيا على ربع مليون جنيه، ووضع نسبة 20% فى حال إعادة بيع اللاعب داخل مصر أو خارجها، بالإضافة لبند يقضى بأحقيقة المنيا فى ضم اللاعب فى حال استغناء الحرس عنه. وينتظر نادى المنيا تسلم الشيك الخاص بالصفقة لمنح الحدود الاستغناء الخاص باللاعب ليرحل رسميًا عن صفوف المنيا. وينتهى عقد إبراهيم جلال مع المنيا بنهاية الموسم الحالى، مما دفع الإدارة للموافقة على رحيله فى يناير لتحقيق استفادة مالية بدلاً من رحيله مجانًا فى نهاية الموسم فى حال البقاء مع الفريق.

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