شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا: نمت بعد تصريح سيد عبد الحفيظ للهروب من الضغوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الحكم محمود البنا، أنه تم إبلاغه بإدارة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة منذ يوم الجمعة الماضى، وليس بعد تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، والتى أبدى خلالها تعجبه من عدم إدارة البنا لمباريات الزمالك.

وقال البنا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذى يقدمه الإعلامى كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "كنت سأتولى إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز لكن تم تأجيلها ثم تم الاستعانة بطاقم حكام أجنبى".

وأضاف: "كل الفرق عندى سواسية وأهم ما يهمنى هو اسمى ولا أجامل أى فريق، والتصريحات قبل المباراة شكلت ضغطًا ولكنى استطعت الخروج منها"، وأوضح البنا: "نمت بعد تصريحات سيد عبد الحفيظ حتى أهرب من الضغوط ولا أتلقى أى مكالمات للتعليق على الأمر".

وفاز الزمالك على مصر المقاصة بنتيجة 4/1 فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الثلاثاء على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 20 بالدورى.