الجمباز ينظم دورة للتحكيم لذوى الاحتياجات الخاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم الاتحاد المصرى للجمباز، برئاسة الدكتور إيهاب أمين، بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإقليمى دورة تدريبية للتحكيم للجمباز الإيقاعى، خلال الفترة من ٣١ يناير وحتى ٢ فبراير ٢٠١٩.
ووجه اتحاد الجمباز الدعوة إلى الحكام - المدربين الراغبين بالمشاركة فى الدورة إرسال بياناتهم للاتحاد للتنسيق مع الأولمبياد الخاصة لاتخاذ كل الإجراءات والتصاريح لحضور الدورة، وذلك فى موعد أقصاه ٣٠ يناير ٢٠١٩.
وقرر اتحاد الجمباز أن تكون الدورة مجانية للراغبين فى المشاركة.
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