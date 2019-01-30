صراع الحذاء الذهبي في أوروبا.. صلاح يقترب ومبابي ينافس وميسي يتصدر

أحمد هاني
اشتعل الصراع على لقب هداف الحذاء الذهبي بعد اقتحام الدولي المصري محمد صلاح قائمة هدافي الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى ودخول كليان مبابي الصراع برصيد 18 هدفًا مستغلًا الغيابات المتكررة لـ نيمار، فيما ابتعد كريستيانو رونالدو عن لقب الهداف باحتلاله المركز السابع.
واشتعلت المنافسة على الحذاء الذهبي، الذي يُمنح لأفضل هداف الدوريات الأوروبية لموسم 2018-2019، بين عدد كبير من اللاعبين مبكرًا، قبل أيام قليلة من نهاية الدور الأول.
يُذكر أن ليونيل ميسي أكثر لاعب حصد الجائزة برصيد 5 مرات خلال مواسم 2009-10 و2011-12 و2012-13 و2016-17 و2017-18،...
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