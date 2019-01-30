ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على المقاصة برباعية

محمد رشاد

تصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جدول ترتيب الدورى الممتاز وذلك بعد فوزه المستحق على مصر المقاصة اليوم ضمن مباريات الجولة العشرين للبطولة الأشهر وذلك عقب انتهاء مباريات اليوم الجولة 20 لبطولة الدورى الممتاز. وفاز الزمالك بأربعة أهداف لهدف حيث سجل للأبيض محمود علاء وفرجانى ساسى هدفين لكل منهما.

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