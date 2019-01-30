آل الشيخ: مستعد لتحمل تكاليف الحكام الأجانب لجميع مباريات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

واصل تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، انتقاده لما يحدث في كرة القدم المصرية، وشدد على أنه مستعد لتحمل تكاليف تعيين حكام أجانب لكل مباريات الأهلي المقبلة لكي يضمن النزاهة.

وقال آل الشيخ في تصريحات لبرنامج "الماتش" "أريد توضيح بعض الأمور، وكل تصريح لي أتحمله شخصيا، وحتى لا يطلق أحد عبارات بشأن المزايدات غير المبررة".

وواصل "في ظل ما يحدث في الدوري المصري، هذا مناخ غير مناسب وغير عادل، بيان بيراميدز واضح وصريح، هل شاهد أي شخص أنه في أي دوري بالعالم، أن الثلاثي المتنافس في مباريات بين أطراف منهم لم تلعب بعض المباريات".

وتابع "مصر فتحت باب الاستثمار الرياضي، وهذا معناه أنه يجب الإلتزام بقوانين الفيفا والاستثمار وعدالة المنافسة، إلا ولماذا يتم الاستثمار في الرياضة المصرية، والدولة المصرية أكبر من هذا الأمر ولا اشكك فيها، أتحدث عن كرة القدم واتحاد الكرة".

وأضاف "لا اشاهد أي مناخ جيد في الدوري، هناك تسهيل للمراكز التي هي بعد الأول والثاني للحاق بهما، في اعتقادي أن بيراميدز لن يلعب مباراته إلا بعد أن يلعب الأهلي مع الزمالك مباراة الدور الأول".

واستمر "كل الأندية تلعب بشكل طبيعي في كأس مصر، إلا مباراة الأهلي وبيراميدز، وهل ذلك بسبب وجود إصابات بالأهلي، متى سنلعب مع الأهلي في الكأس؟، جميع الأندية تلعب، الأهلي يلعب وكذلك الزمالك، لماذا لا يلعب الأهلي والزمالك معا، هذا سؤالي لاتحاد الكرة".

وأكمل "أم هناك من هو يخشى الزمالك، وما هي الأسباب الأمنية لعدم إقامة المباراة حتى الأن، تُلعب بدون جمهور مثل مباراة الأهلي وبيراميدز، لقد لعبنا المباراة التي على أرضنا بدون جمهور، لماذا نواجهة الأهلي بحضور الجمهور".

وصرح "في الظروف الطبيعية، لا يستطيع أحد الوقوف أمام بيراميدز والزمالك، لماذا يتم تعطيلهما، وفيما يخص طلب الأهلي بحكام أجانب، هذا ما اتمناه، ومستعد تحمل تكاليف إقامة مباريات الأهلي بحكام أجانب، هذا يجعلني أضمن النزاهة، شاهدنا ما حدث في مباراة دجلة، وأيضا شاهدنا ما حدث أمامنا مع الزمالك وقذف الكرة داخل الملعب رغم أنها كُتبت في التقرير، والغرامة لن تأتي بالهدف الذي كان سيحرزه كينو".

وشدد "أمور غريبة تصير في الدوري المصري، شاهدوا ماذا فعل رمضان صبحي وما قام به تجاه الحكم الرابع، ولا حياة لمن تنادي، الزمالك يلعب بشكل جيد، ويتمنى رئيسه التنافس الشريف وهذا واضح".

وواصل "حدث تواصل بيني وبين الفيفا والكاف، وطلبوا مني رفع خطاب رسمي للاتحاد المصري وارسال الرد لكي يتم اتخاذ القرار المناسب، كلي ثقة في هاني أبوريدة، وأعلم أنه ليس مطلعا على تلك الأمور بالشغل الصحيح".

واختتم "مشاغل هاني ابوريدة كثيرة، هو الرجل الرابع في الفيفا ولديه أعمال كثيرة، وأحمل لجنة المسابقات واللجان الأخرى وليس هاني أبوريدة، نواجه اتحاد كرة غريب، وإعلام غريب يتعامل مع بيراميدز على أنه نادي غريب".