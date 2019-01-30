آل الشيخ: لم أدعم صفقة بوطيب.. ورئيس الزمالك شجاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، أنه لم يصدر منه أي تصريح، بشأن تحمله لقيمة صفقة تعاقد نادي الزمالك مع المهاجم المغربي خالد بوطيب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان رئيس الزمالك، قد صرح من قبل، بأن آل الشيخ، سوف يتكفل بقيمة صفقة خالد بوطيب، مثلما فعل مع حمدي النقاز وفرجاني ساسي، وهو يقدم له الشكر على هذا الأمر.

وقال آل الشيخ في تصريحات لبرنامج "الماتش" "هل أحد شاهدني أصرح بأنني متكفل لصفقة خالد بوطيب مهاجم نادي الزمالك، سؤالي واضح، عندما يخرج أي شخص ويقول هناك من دفع لي أموال، هل تأخذ أقواله هو أم الشخص الذي من المفترض أن يدفع الأموال؟".

وتابع "كلامي كان واضحا من قبل، حاليا أمتلك نادي بيراميدز، ولو كان هناك تحيز مع الزمالك، لم يكن أحد ليشاهد نتيجة الـ3-3، أو يتم إقالة المدرب بعد المباراة بسبب الأداء والنتيجة".

وأضاف "نادي الزمالك يسير بشكل جيد، وهو من أشجع الأصوات في الوسط الرياضي وفقا لما شاهدته وعايشته".

واختتم "قبل ما أتملك بيراميدز أمر وبعده أمر أخر، ولو فرضا حدث مني دعم لنادي ينافسني، فهذا حق من حقوقي بصفتي رئيس اتحاد عربي، لا يوجد نظام يمنعني من هذا، وفي النهاية أضر نفسي اذا دعمت نادي أخر".