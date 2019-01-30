بالفيديو.. نيوكاسل يمنح ليفربول هدية بإسقاط مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

سقط فريق مانشستر سيتي في فخ الخسارة أمام مضيفه نيوكاسل 1 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي شهدت أيضا تعادل مانشستر يونايتد مع بيرنلي 2 / 2.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله سيرخيو أجويرو بعد مرور 26 ثانية فقط من بداية المباراة وتعادل خوسيه سولومون روندون لنيوكاسل في الدقيقة 66 قبل أن يسجل مات ريتشي الهدف الثاني لنيوكاسل في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 56 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف ليفربول، الذي يمكنه أن يوسع الفارق في حال فوزه على ليستر سيتي اليوم الأربعاء، بينما رفع نيوكاسل رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق مانشستر يونايتد مع ضيفه بيرنلي 2/ 2 .

وسجل هدفي بيرنلي آشلي بارنس وكريس وود في الدقيقتين 51 و81، بينما سجل هدفي مانشستر يونايتد بول بوجبا في الدقيقة 88 من ركلة جزاء وفيكتور لينديلوف في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس بينما رفع بيرنلي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر.