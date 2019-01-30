عبدالحفيظ ردًا على أمير مرتضى: تصريح لذيذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تقبل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، التصريحات التي أدلى بها أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بالزمالك، بعد الفوز على مصر المقاصة في الدوري.

وكان أمير مرتضى وجه دعوة ساخرة لسيد عبدالحفيظ بسبب انتقادات الأخير من تعيين طواقم تحكيم لمباريات الزمالك قائلا: "إذا أراد أن يكون حكماً لمباريات الزمالك فأهلاً به".

وقال عبدالحفيظ، في ضيافة قناة "إم بي سي مصر" ردًا على أمير مرتضى: "تصريح لذيذ، طالما تحدث بأسلوب محترم وبعيدا عن أي تجاوزات شخصية تجاه الآخرين فهذا أمر جيد".

وأضاف: "في النهاية هي كرة القدم، والحريف هو من يستدرج الآخر على ملعبه، مع العلم أنني لم أهاجم لجنة الحكام، فقط تحدثت عن حقائق وأرقام".

وتمسّك عبدالحفيظ بأمل الحفاظ على لقب الدوري رغم ابتعاد الزمالك بالصدارة: "نعم ما زلت عند رأيي، إذا نجحت في الفوز على الزمالك في المباراتين سأتوج بطلا للدوري".

وأتم مدير الكرة بالأهلي قائلا: "بالرجوع إلى التاريخ، طالما الأهلي يعيش حالة جيدة فهو قادر على تحقيق هدفه، وبنسبة 90% إذا استهدف الأهلي تحقيق الفوز يحققه بالتأكيد".

يُذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في الدوري برصيد 33 نقطة من 16 مباراة، بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الوصيف بعد خوض 20 مباراة، خلف الزمالك المتصدر بـ45 نقطة من 18 لقاء.