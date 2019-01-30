البنا: أُبلغت بإدارة لقاء الزمالك والمقاصة منذ 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الحكم محمود البنا، إنه تلقى رسالة من عزب حجاج، مدير لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، يوم الجمعة الماضية بأنني سأتولى يوم الثلاثاء تحكيم مباراة الزمالك ومصر المقاصة.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد قال مساء أمس الاثنين، إن الحكم محمود البنا أدار مباريات في الدوري التونسي أكثر مما أدار للزمالك، مبديًا دهشته من تعيين طواقم تحكيم لمباريات الفرق المنافسة في الدوري المصري.

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وتابع البنا ـ في مداخلة أجراها معه برنامج نمبر وان بفضائية النهار عقب مباراة الزمالك والمقاصة ـ :" الضغوطات زادت بالطبع.. أي مباراة بالدوري العام حتى لو كانت صغيرة يكون فيها ضغوطات فما بالك إذا كانت لأحد القطبين أو هناك أحاديث في الفترة التي تسبقها".

وأشار الحكم إلى أنه تلقى العديد من المكالمات أمس ولكنه رفض الرد عليها ليفصل نفسه عن الضغوطات، مضيفًا:"الحمدلله كنت أنا وفريقي في كامل تركيزنا ومرت المباراة بخير".

وأتم الحكم محمود البنا حديثه بالإشارة إلى إنه علم من لجنة التحكيم أنه ستولى مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري قبل تأجيلها ولكن بيراميدز طلب تولي حكام أجانب لمبارياته.

يُذكر أن الزمالك قد فاز في مباراته مساء اليوم برباعية مقابل هدف أمام نظيره المقاصة ضمن منافسات الدوري.