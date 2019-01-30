اتحاد الكرة يرد عبر الخليج 365 على تهديد بيراميدز بالتصعيد الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فوزي:

أكد خالد لطيف، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، على أحقية نادي بيراميدز، في البحث عن مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا الى أنه يتفق معهم في هذا الجزء من البيان.

وكان نادي بيراميدز، قد أصدر بيانا رسميا، هدد فيه اتحاد الكرة باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الأفريقي، بسبب جدول الدوري وكأس مصر. (طالع من هنا)

وعلق عضو اتحاد الكرة على البيان في تصريحات لـ"الخليج 365" "بيان نادي بيراميدز، وتصريحات آل الشيخ طبيعية، لديهم كل الحق في البحث عن حقوق ناديهم بشأن مبدأ تكافؤ الفرص".

وواصل "بالنسبة لي، متفق معهم، يجب أن يكون هناك تكافؤ فرص بين جميع الأندية في الدوري، وفيما يخص ما جاء في البيان من تهديد باللجوء للكاف أو الفيفا، فهم أحرار فيما يقولون، لكن بالنسبة لي تحديدا، متفق فقط مع جزئية تكافؤ الفرص".

واختتم "بكل تأكيد، سوف نقوم في اتحاد الكرة بالنظر لهذا البيان ودراسته والتواصل مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لبحث كيفية وجود تكافؤ فرص بين جميع الأندية دون الإضرار بمصلحة الدوري الممتاز".