فوز أرسنال وتعثر قطبي مانشستر في الدوري الإنجليزي

سقط فريق مانشستر سيتي في فخ الخسارة أمام مضيفه نيوكاسل 1 – 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي شهدت أيضا تعادل مانشستر يونايتد مع بيرنلي 2 – 2 وفوز أرسنال على كادريف سيتي 2 – 1 وفولهام على برايتون 4 -2 وإيفرتون على هيديرسفيلد تاون 1 – صفر وولفرهامبتون على ويستهام 3 – صفر .

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله سيرخيو أغويرو بعد مرور 26 ثانية فقط من بداية المباراة وتعادل خوسيه سولومون روندون لنيوكاسل في الدقيقة 66 قبل أن يسجل مات ريتشي الهدف الثاني لنيوكاسل في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 56 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف ليفربول، الذي يمكنه أن يوسع الفارق في حال فوزه على ليستر سيتي اليوم الأربعاء، بينما رفع نيوكاسل رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق مانشستر يونايتد مع ضيفه بيرنلي 2- 2 ، وسجل هدفي بيرنلي آشلي بارنس وكريس وود في الدقيقتين 51 و81، بينما سجل هدفي مانشستر يونايتد بول بوغبا في الدقيقة 88 من ركلة جزاء وفيكتور لينديلوف في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس بينما رفع بيرنلي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز أرسنال على كارديف سيتي 2 – 1، سجل هدفي أرسنال بيير إيمريك أوباميانغ في الدقيقة 66 من ركلة جزاء وألكسندر لاكازيت في الدقيقة 83، بينما سجل هدف كارديف ناثانيل منديز لينغ في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 47 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف تشيلسي، الذي يواجه بورنموث اليوم الأربعاء، وتوقف رصيد كارديف سيتي عند 19 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي المباراة الرابعة، قلب فولهام تأخره بهدفين أمام برايتون إلى فوز 4 – 2 ، تقدم برايتون بهدفين نظيفين سجلهما غلين موراي في الدقيقتين 3 و17، قبل أن يسجل فولهام أربعة أهداف عن طريق كاتلوم تشامبريس في الدقيقة 47 وألكسندر ميتروفيتش “هدفين” في الدقيقتين 58 و74 ولوسيانو فيتو في الدقيقة 79 .

ورفع فولهام رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، وتوقف رصيد برايتون عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الخامسة، انتزع إيفرتون فوزا صعبا من مضيفه هيديرسفيلد تاون بهدف نظيف سجله ريتشاردليسون دي أندرادي في الدقيقة الثالثة، وشهدت المباراة طرد لوكاس ديني لاعب إيفرتون في الدقيقة 66 .

ورفع إيفرتون رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد هيديرسفيلد تاون عند 11 نقطة في المركز العشرين الأخير.

وفي المباراة السادسة، فاز ولفرهامبتون على ويستهام بثلاثة أهداف نظيفة سجلها رومان سايس في الدقيقة 66 وراؤول خيمينيز “هدفين” في الدقيقتين 80 و86 ، ورفع ولفرهامبتون رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد ويستهام عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.