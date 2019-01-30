بياتيك يقود ميلان لتجاوز نابولي والتأهل إلى نصف النهائي

تأهل فريق ميلان إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بتغلبه على نابولي 2 – صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في دور الثمانية بالبطولة.

ويدين ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه البولندي كريستوف بياتيك اللذي سجل الهدفين في الدقيقتين 11 و27، وتعاقد ميلان يوم الأربعاء الماضي مع بياتيك قادما من نادي جنوة حتى عام 2023.

وسجل بياتيك 13 هدفا في 19 مباراة بالدوري الإيطالي خاضها مع جنوة وسجل ستة أهداف أخرى في مباراتين بكأس إيطاليا، وكان موقوفا عندما فاز ميلان على جنوه 2 – صفر في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتأهل ميلان لهذا الدور بعدما تغلب في دور الستة عشر على سامبدوريا 2 – صفر، بعد الوقت الإضافي، فيمأ تاهل لهذا الدور عقب فوزه على ساسولو 2 – صفر في دور الستة عشر.

وتوج ميلان بلقب كأس إيطاليا خمس مرات من قبل في أعوام 1967 و1972 و1973 و1977 و2003، كما أحرز نابولي لقب الكأس خمس مرات من قبل في أعوام 1962 و1976 وو1987 و2012 و2014.

ويحتل ميلان المركز الرابع في الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة فيما يحل نابولي في مركز الوصيف برصيد 48 نقطة بفارق 11 نقطة عن يوفنتوس المتصدر.