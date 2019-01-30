ديباي: أشعر بالملل مع ليون وأريد الذهاب إلى ريال مدريد

كشف المهاجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي في مقابلة نشرتها مجلة “هيلدن” الهولندية، يوم الثلاثاء، أنه يرغب بترك ليون الفرنسي الصيف المقبل للانضمام الى فريق كبير مثل ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الماضية.

ونقلت المجلة عن ديباي قوله: أرغب بانتقال جديد هذا الصيف الى فريق من مستوى رفيع. ليون ناد كبير، لكنه ليس من بين أفضل خمسة أندية في أوروبا.. أريد الذهاب إلى ناد مثل ريال مدريد، برشلونة، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان أو بايرن ميونيخ.

وأضاف الهولندي: أريد اللعب مع فريق يناسبني وفي فريق يرغب حقا بلعب كرة القدم. أتحدث دائما عن ريال مدريد، ناد ملكي. قمصان بيضاء مذهبة، سأبقى مركزا بشكل كامل على مهمتي الحالية مع ليون وبعدها سنرى أين سأحل.

ويدافع ديباي “24 عاما” عن ألوان ليون منذ يناير 2017، قادما إليه من مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد أن عانى في فرض نفسه مع الأخير حيث خاض 33 مباراة فقط في الدوري الممتاز، سجل خلالها هدفين، بين صيف 2015 ويناير 2017.