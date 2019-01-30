قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري جروس المدير الفني للفريق استئناف التدريبات عصر غدا الأربعاء على ملعب النادي وذلك استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني بمستهل مباريات الفريق بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية . وكان الزمالك قد حقق الفوز مساء اليوم على المقاصة بأربعة أهداف لهدف باللقاء الذي جمعهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 20 بالدوري الممتاز .

كانت هذه تفاصيل خبر أول قرار من جروس للاعبي الزمالك بعد رباعية المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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