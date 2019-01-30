تركي آل الشيخ يعلق على تمويله للزمالك في صفقة بوطيب

علق مالك نادي بيراميدز “تركي آل الشيخ” على التقارير التي تداولتها المواقع المصرية في الأيام الماضية، بشأن تمويله لصفقة انتقال المهاجم الدولي المغربي “خالدو بوطيب” إلى الزمالك.
وتسائل تركي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد قائلاً: “ما هي الصفقة التي دعمت الزمالك بها بعدما ملكت نادي بيراميدز؟”.
موضحًا “أن رئيس الزمالك هو من صرح بتمويله للصفقة وليس هو”.
وأضاف: “إذا كان لدي تحيز للزمالك فلم أكن أقيل المدرب حسام حسن بعد التعادل، ولم أكن لأرى أن التعادل مع الزمالك نتيجة ظالمة”.خالد بوطيب لاعب الزمالك ومنتخب المغرب
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