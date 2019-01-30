اتحاد الجمباز ينظم دورة للتحكيم لذوي الاحتياجات الخاصة

كتب- عبدالرحمن أبوهاشم ينظم الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين بالتعاون مع الاوليمبياد الخاص الإقليمي دور تدريبيه للتحكيم للجمباز الايقاعي (ذوي الاحتياجات الخاصة) خلال الفترة من ٣١ يناير وحتي ٢ فبراير ٢٠١٩ بفندق الفورسيزن بالجيزة.

ووجه اتحاد الجمباز الدعوة إلى (الحكام - المدربين) الراغبين

وقرر إتحاد الجمباز أن تكون الدورة مجانية للراغبين في المشاركة. ٣١ يناير وحتي ٢ فبراير ٢٠١٩ بفندق الفورسيزن بالجيزة.ووجه اتحاد الجمباز الدعوة إلى (الحكام - المدربين) الراغبينبالمشاركة فى الدورة ارسال بياناتهم للاتحاد للتنسيق مع الاوليمبياد الخاصة لاتخاذ كافة الإجراءات والتصاريح لحضور الدورة وذلك في موعد أقصاه ٣٠ يناير ٢٠١٩وقرر إتحاد الجمباز أن تكون الدورة مجانية للراغبين في المشاركة.

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