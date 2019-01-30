شاهد.. قطار مانشستر يونايتد يتوقف في فخ بيرنلي

كتب - عادل أبو الفضل:

توقفت إنتصارات مانشستر يونايتد بعد تعادله مع بيرنلي بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد في إطار مباريات الاسبوع الـ 24 من الدوري الإنجليزي.

عكف مانشستر يونايتد على إحراز هدف مبكر، فيما ظهر بيرنلي بشكل حذر لتجنب صحوة الشياطين الحمر في المباريات الاخيرة.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن آشلي

بارنس، من إحراز الهداف الأول لبيرنلي، في الدقيقة 51.

وخلال محاولات اليونايتد لإدراك التعادل تمكن اللاعب كريس وود، من تعزيز النتيجة لصالح بيرنلي، بهدف ثاني في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة 87 تمكن بول بوجبا من تقليص النتيجة لليونايتد بإحراز هدف من ركلة جزاء،

وفي الوقت بدل من الضائع أدرك الشياطين الحمر التعادل عن طريق فيكتور لينديلوف

ولكن الوقت لم يكن كافياً لتنتهي المباراة بأول تعادل للشياطين الحمر تحت قيادة النرويجي أولي سولسكاير.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد اليونايتد إلى 45 نقطة في المركز السادس، لتتوقف سلسلة إنتصاراته التي بدأها منذ الأسبوع الـ 18 بالفوز على كارديف سيتي بخماسية.

فيما يحتل بيرنلي المركز الرابع عشر في ترتيب أندية الدوري الانجليزي، برصيد 23 نقطة.

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