شاهد.. نيوكاسل يسقط مانشستر سيتي بهدفين ويقدم هدية لليفربول

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حقق فريق نيوكاسل يونايتد فوزًا ثمينًا على نظيره مانشسترسيتي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساءًا اليوم، في إطار الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
بادر مانشستر سيتي في الدقيقة الأولي عن طريق سيرجيو أجويرو، بينما أحرز سالومون روندون هدف التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 66، ثم سجل الهدف الثاني في الدقيقة 80 من علامة الجزاء نفذها مات ريتشي.
سجل سرجيو أجويرو هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة الأولي من بداية المباراة، جاء الهدف بعدما أرسل رحيم ستيرلينج كرة عرضية، تبعها خروج خاطئ من حارس مرمي نيوكاسل لترتد إلى أجويرو ويسددها بقوية في منتصف المرمي.
ظلت مانشستر سيتي متفوقًا بهدف حتي الدقيقة 66، حينما سجل سالومون روندون هدف التعادل لفريقه نيوكاسل.
ومع حلول الدقيقة 78 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح نيوكاسل بعد عرقلة واضحة من فيرناندينو لاعب مانشستر سيتي، ونفذ مات ريتشي الهدف الثاني من علامة الجزاء لصالح نيوكاسل، لينتهي بعد ذلك الوقت الأصلي للقاء بفوز نيوكاسل بهدفين لهدف.
بذلك يحتل مانشستر سيتي وصافة الدوري برصيد 56 نقطة، ويوسع الفارق مع ليفربول متصدر البطولة حتي الأن برصيد 60 نقطة ويتبقي للريدز لقاء أمام ليستر سيتي، فيما يحتل نيوكاسل المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة.
شاهد الأهداف..
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