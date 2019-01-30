شاهد.. آرسنال يفوز على كارديف سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز

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فاز أرسنال على نظيره كارديف سيتي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "الإمارات" ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل الجابوني بيير أوباميانج الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 66، عبر ركلة جزاء، ثم عزز لاكازيت الهدف الثاني للجانرز بالدقيقة 83، قبل أن يسجل ناثانيل مينديز لاينج
ورفع أرسنال رصيده إلى 47 نقطة، في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد كارديف سيتي عند 19 نقطة، في المركز الثامن عشر.
شاهد الأهداف..
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