أوباميانج يسجل في شباك كارديف ويقلص الفارق مع محمد صلاح بسباق الهدافين

نجح الجابوني بيير أوباميانج مهاجم أرسنال بتسجيل هدف التقدم لفريق أرسنال أمام كارديف، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "الإمارات" ضمن الجولة الـ24 من منافساتالدوري الإنجليزي الممتاز.
جاء هدف أوباميانج مهاجم أرسنال عبر ركلة جزاء، نجح الجابوبي في تنفيذها وتسجيلها في شباك مرمى كارديف.
بذلك الهدف، قلص أوباميانج الفارق مع منافسه محمد صلاح نجم ليفربول في سباق الهدافين إلى هدف وحيد، حيث رفع رصيده التهديفي إلى 15 هــدف، بينما يملك صلاح 16 هدفًا في صدارة ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي.
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