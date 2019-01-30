الزمالك يفقد جهود ثلاثة لاعبين في لقاء النجوم

فريق الزمالك - ارشيفية كتب - مصطفى جويلي تأكد غياب 3 لاعبين عن صفوف الزمالك خلال مواجهته المقبلة، في الدوري المصري الممتاز أمام فريق النجوم. حيث يغيب كل من طارق حامد ومحمود كهربا لحصولهم على الإنذار الثالث خلال مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة، بينما يغيب حازم إمام بسبب الطرد المباشر خلال اللقاء. الإنذار الثالث خلال مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة، بينما يغيب حازم إمام بسبب الطرد المباشر خلال اللقاء. يذكر أن الزمالك تمكن من الفوز على مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الجولة الـ 20 من الدوري الممتاز، ليواصل الفريق الأبيض تربعه على صدارة البطولة بـ 45 نقطة.

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