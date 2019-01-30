بالفيديو.. مانشستر سيتي يتقدم على نيوكاسل بأقدام أجويرو في الشوط الأول

كتب- أحمد البادي

تقدم فريق مانشسترسيتي على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، في اللقاء الذي يقام بينهما حاليًا، في إطار الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".



سجل سرجيو أجويرو هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة الأولي من بداية المباراة، جاء الهدف بعدما أرسل رحيم ستيرلينج كرة عرضية، تبعها خروج خاطئ من

حارس مرمي نيوكاسل لترتد إلى أجويرو ويسددها بقوية في منتصف المرمي.

شاهد الهدف ..

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني برصيد 56 نقطة، بينما يحتل نيوكاسل المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة.