تقدم فريق مانشسترسيتي على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، في اللقاء الذي يقام بينهما حاليًا، في إطار الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
سجل سرجيو أجويرو هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة الأولي من بداية المباراة، جاء الهدف بعدما أرسل رحيم ستيرلينج كرة عرضية، تبعها خروج خاطئ من
شاهد الهدف ..
يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني برصيد 56 نقطة، بينما يحتل نيوكاسل المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مانشستر سيتي يتقدم على نيوكاسل بأقدام أجويرو في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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