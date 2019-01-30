تعرف على سبب طرد حازم إمام في مباراة مصر المقاصة

كتب - مصطفى جويلي

تعرض حازم إمام ظهير أيمن نادي الزمالك للطرد خلال مباراة فريقه، مساء اليوم، أمام مصر المقاصة، في إطار مباريات الجولة الـ20 من الدوري الممتاز.

وقام الحكم محمود البنا بإشهار البطاقة الحمراء لحازم إمام في الدقيقة 86 من زمن المباراة بعد حديث اللاعب مع الحكم الرابع.

وكان حازم إمام قام بتوجيه سباب إلى صلاح ريكو لاعب مصر المقاصة، مما جعل الحكم يقرر طرده من المباراة.

يذكر أن الزمالك تمكن من الفوز بالمباراة بأبعة أهداف مقابل هدف، ليواصل تربعه على قمة الدوري الممتاز.