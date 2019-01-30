كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. صلاح في الصدارة وأوباميانج يقترب من القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح اللاعب الجابوني في تسجيل هدف في شباك فريق كارديف سيتي، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأحرز المهاجم الأرجنتيني سيرجو أجويرو لاعب نادي مانشستر سيتي أيضا هدف في خسارة فريقه ضد نادي نيوكاسل يونايتد، والتي انتهت بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.
وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي :-
1- محمد صلاح 16 هدفا.
2- أوباميانج 15 هدفا.
3- هاري كين 14 هدفا.
4- سيرجو اجويرو 11 هدفا.
5- ايدين هازارد 10 أهدافا.
6- جيلين موراي 10 أهداف.
7- رحيم سترلينج 10 أهداف.
8- كالوم ويلسون 10 أهداف.
9- الكسندر ميتروفيتش 10 أهداف.
10 - ريتشارلسون 10 أهداف.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. صلاح في الصدارة وأوباميانج يقترب من القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.