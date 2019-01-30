رياضة | تركي آل الشيخ: أتعهد بتحمل تكاليف حكام الأهلي الأجانب إذا ثبتوا على موقفهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: أتعهد بتحمل تكاليف حكام الأهلي الأجانب إذا ثبتوا على موقفهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمنى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز، أن تنفذ إدارة الأهلي حديثها عن استقدام حكام أجانب لمبارياته أمام الزمالك وبيراميدز، مؤكدًا أن تكلفة هذه الحكام على نفقاته الشخصية.

وقال تركي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أتمنى أن ينفذ الأهلي حديثه في استقدام حكام أجانب لمبارياته أمام الزمالك وبيراميدز، وستكون على حسابي الشخصي".

وأضاف: "الغرامة على فرصة كينو لن تجعلها تكتمل، ورأينا الكثير من اللاعبين يعترضون على الحكام ولا يحدث معهم شئ مثلما حدث مع رمضان صبحي والحكم الرابع".

وواصل: "نواجه اتحاد كرة وإعلام يتعامل مع الأمور بشكل غريب، إذا كان الاتحاد يريد استثمار رياضي، فيجب أن يتعامل بشفافية مع الجميع".

وأتم: "تواصلت مع الاتحاد الدولي والأفريقي، ولأننا نحترم المرجعية طلبنا خطاب رسمي من الاتحاد المصري".