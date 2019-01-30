رياضة | تركي آل الشيخ: نواجه اتحاد كرة وإعلام يتعاملان بشكل "غريب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: نواجه اتحاد كرة وإعلام يتعاملان بشكل "غريب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تركي آل شيخ، مالك نادي بيراميدز، أنه يواجه اتحاد كرة وإعلام يتعاملان مع الأمور بشكل غريب.

وقال تركي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "نواجه اتحاد كرة وإعلام يتعامل مع الأمور بشكل غريب، إذا كان الاتحاد يريد استثمار رياضي، فيجب أن يتعامل بشفافية مع الجميع".

وأضاف: "تواصلت مع الاتحاد الدولي والأفريقي، ولأننا نحترم المرجعية طلبنا خطابا رسميا من الاتحاد المصري".

وعن مباراة الزمالك وبيراميدز: "الزمالك يسير بشكل جيد، ومباراتنا معهم كانت من أفضل المباريات التي رأيتها، ورئيسه يملك صوتًا من أشجع الأصوات في الوسط المصري، ويتمنى التنافس الشريف".

وتسائل تركي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "ما هي الصفقة التي دعمت الزمالك بها بعدما ملكت نادي بيراميدز؟ موضحًا أن رئيس الزمالك هو من صرح بتمويلي للصفقة وليس أنا".

وأضاف: "إذا كان لدي تحيز للزمالك فلم أكن أقيل المدرب حسام حسن بعد التعادل، ولن أرى أن النتيجة ظالمة".