رياضة | تركي آل الشيخ: اتحاد الكرة ينتظر انسجام الأهلي مع المدرب الجديد حتى يواجهوا بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: اتحاد الكرة ينتظر انسجام الأهلي مع المدرب الجديد حتى يواجهوا بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز، أن اتحاد الكرة انتظر حتى يبرم الأهلي العديد من الصفقات في يناير حتى يواجهوا بيراميدز.

وقال تركي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "اتحاد الكرة ينتظر الأهلي حتى ينهي صفقاته في يناير وتكون الأمور على مايرام ويكون هناك تفاهم بين اللاعبين والمدير الفني الجديد ثم تقام المباراة بعد ذلك".

وعن مباراة الزمالك وبيراميدز: "الزمالك يسير بشكل جيد، ومباراتنا معهم كانت من أفضل المباريات التي رأيتها، ورئيسه يملك صوتًا من أشجع الأصوات في الوسط المصري، ويتمنى التنافس الشريف".

وأتم: "أحمل المسئولية للجنة المسابقات وليس هاني أبو ريده، فهو لديه العديد من الأمور التي يتطلع عليها في الاتحاد الأفريقي، ويعد الرجل الرابع في الفيفا".

