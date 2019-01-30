رياضة | تركي آل الشيخ: مايحدث في الدوري لا يوجد بأي مكان.. وأحمل "المسابقات" المسئولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: مايحدث في الدوري لا يوجد بأي مكان.. وأحمل "المسابقات" المسئولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أن ما يحدث في نظام مباريات الدوري المصري لا يوجد بأي مكان آخر.

وقال تركي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "ترتيب الدوري وتفصيل المباريات لا يوجد في أي دوري آخر".

وأتم: "أحمل المسئولية للجنة المسابقات وليس هاني أبو ريده، فهو لديه العديد من الأمور التي يتطلع عليها في الاتحاد الأفريقي، ويعد الرجل الرابع في الفيفا".