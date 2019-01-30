كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: مايحدث في الدوري لا يوجد بأي مكان.. وأحمل "المسابقات" المسئولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أن ما يحدث في نظام مباريات الدوري المصري لا يوجد بأي مكان آخر.
وقال تركي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "ترتيب الدوري وتفصيل المباريات لا يوجد في أي دوري آخر".
وأتم: "أحمل المسئولية للجنة المسابقات وليس هاني أبو ريده، فهو لديه العديد من الأمور التي يتطلع عليها في الاتحاد الأفريقي، ويعد الرجل الرابع في الفيفا".
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | تركي آل الشيخ: مايحدث في الدوري لا يوجد بأي مكان.. وأحمل "المسابقات" المسئولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.