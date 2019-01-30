رياضة | أهداف مباراة - نيوكاسل يونايتد 2 × 1 مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - نيوكاسل يونايتد 2 × 1 مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعادل نادي مانشستر يونايتد أمام نادي بيرنلي، بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل اشلي بارنيس الهدف الأول لبيرنلي في الدقيقة 51 من الشوط الثاني، قبل أن يضيف وود الهدف الثاني في الدقيقة 81 من المباراة.
ولكن عاد مانشستر يونايتد عن طريق بول بوجبا الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 87، وتعادل المدافع السويدي ليندلوف لمانشستر في الدقيقة 92 قبل نهاية اللقاء.
ويعد هذا هو أول تعثر لسولشاير مدرب مانشستر يونايتد مع الفريق، بعد 8 انتصارات متتالية في جميع البطولات.
ورفع نادي مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلي 45 نقطة في المركز السادس، بينما يحل نادي بيرنلي في المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة.
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