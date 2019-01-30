رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة السيتي وتعادل اليونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة السيتي وتعادل اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت مباريات منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، حيثُ لعبت 6 مباريات فقد واجه أرسنال نظيره كارديف سيتي وفاز الجانرز بهدفين مقابل هدف.

كما فاز فريق فولهام على برايتون بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما وولفرهامبتون تغلب على وست هام بثلاثية نظيفة، وهزم إيفرتون نظيره هدرسفيلد بهدف نظيف.

وفي مفاجئة غير متوقعة، تلقى مانشستر سيتي هزيمة من نيوكاسل يونياتد بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل مانشستر يونايتد مع بيرنلي بهدفين لمثلهما.

ويأتي ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباريات اليوم كالتالي:

1- ليفربول: 60 نقطة

2- مانشستر سيتي: 56 نقطة

3- توتنهام: 51 نقطة

4- تشيلسي: 47 نقطة

5- أرسنال: 47 نقطة

6- مانشستر يونايتد: 45 نقطة

7- وولفرهامبتون: 35 نقطة

8- إيفرتون: 33 نقطة

9- واتفورد: 33 نقطة

10- ليستر سيتي: 31 نقطة

11- وست هام يونايتد: 31 نقطة

12- بورنموث: 30 نقطة

13- برايتون: 26 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد: 24 نقطة

15- بيرنلي: 23 نقطة

16- كريستال بالاس: 22 نقطة

17- ساوثهامبتون: 22 نقطة

18- كارديف سيتي: 19 نقطة

19- فولهام: 17 نقطة

20- هدرسفيلد: 11 نقطة